Мать с двумя малышами пострадала при столкновении двух авто в Челябинской области

Им назначено амбулаторное лечение

Утром 27 февраля в Каслях Челябинской области столкнулись автомобили «Форд-Транзит» и ВАЗ. В результате помощь медиков потребовалась 25-летней женщине и двум ее детям, сообщили в пресс-службе ОМВД России по Каслинскому району.

Авария произошла в 10:30 в районе дома № 144 по улице Коммуны. По предварительным данным, 29-летний мужчина, управляя автомобилем «Форд», при обгоне не пропустил автомобиль ВАЗ-21099, поворачивающий налево без включенного поворотника.

В результате травмы получила 25-летняя женщина и двое малышей, один из которых находился в детском кресле, второй — на руках у пострадавшей. Мать с детьми осмотрел фельдшер и назначил им амбулаторное лечение.

Обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.