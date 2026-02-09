Мать погибшего участника СВО пыталась отдать мошенникам 5 млн рублей

Одного из участников преступной схемы задержали в селе Кизильском

Полицейские Кизильского района предотвратили масштабное мошенничество. Сотрудникам банка и правоохранителям удалось спасти 5 миллионов рублей, которые принадлежат 56‑летней матери погибшего участника СВО из села Кизильского, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозрения у сотрудников банка возникли, когда женщина в сильном волнении потребовала снять со счета крупную сумму, полученную после гибели сына. Банкиры вызвали полицию.

Оперативники установили, что почти неделю неизвестные, выдававшие себя за сотрудников ФСБ и Росфинмониторинга, держали женщину в страхе. Они внушили женщине, что против нее возбуждены уголовные дела о финансировании терроризма, поэтому все деньги будут изъяты. Чтобы «спасти» сбережения, ей приказали снять наличные и передать их курьеру для зачисления на «безопасный счет».

Дальнейшие действия проходили под контролем полиции. Вместо денег курьеру, которым оказался 22‑летний житель Москвы, передали муляж, после чего его задержали. Молодой человек признался, что прибыл в регион по заданию анонимного вербовщика.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Следствие устанавливает всех причастных к организации преступления.