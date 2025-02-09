Мать и сын погибли на пожаре в частном доме в Нагайбакском районе

ЧП случилось в ночное время

Ночью 9 февраля в поселке Переселенческом Нагайбакского района загорелся частный жилой дом на две квартиры. Пожарных вызвали соседи. Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили тела двух погибших — матери и сына, передают наши коллеги из газеты «Всходы».

ЧП произошло в деревянном доме, расположенном на улице Центральной. Увидев пламя, местные жители сразу же сообщили о пожаре спасателям, сотрудникам скорой помощи и главе поселения.

Прибывшие на вызов первые подразделения обнаружили тела 70-летней женщины и ее 50-летнего сына. Их передали медикам, которые подтвердили гибель семьи. После спасатели приступили к ликвидации возгорания.

«Площадь пожара составила 90 квадратных метров, кровля была обрушена. Работали 3 ствола, 3 звена газодымозащитной службы»,— уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

На месте работает дознаватель, причина пожара устанавливается.