Мать и ребенок пострадали в ДТП на Южном Урале

Авария произошла в Сосновском районе.

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ДТП произошло вечером 16 марта на 5 км автодороги Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым в Сосновском районе. 48-летний водитель за рулем «Тойота РАВ 4» не справился с управлением в снегопад и на встречной полосе столкнулся с автомобилем «Лада Гранта».

«В результате происшествия оба водителя и пассажиры „Тойота“: 42-летняя женщина и ее несовершеннолетний ребенок, девочка 7 лет, получили телесные повреждения, госпитализированы», — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

В момент столкновения ребенок был пристегнут ремнем безопасности. Отметим, что в этом году произошло 32 ДТП с участием детей. Погибли три ребенка, 35 — получили травмы.