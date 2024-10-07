Мать двоих погибших на пожаре в Мирном детей отправили на лечение

Женщина оставила малышей одних, они подожгли диван

Сосновский районный суд рассмотрел уголовное дело 38-летней женщины о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ). Об этом сегодня, 7 октября, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Суд установил, что в ноябре прошлого года обвиняемая уложила детей спать и ушла к соседу выпивать. Трехлетний мальчик и двухлетняя девочка проснулись, нашли спички и подожгли диван. Малыши скончались от отравления угарным газом.

«По результатам проведенной психиатрической экспертизы установлено, что женщина страдает хроническим психическим расстройством, не могла и не может осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими. Суд применил к женщине принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации», — рассказали в надзорном ведомстве.

А в Кусе минувшим вечером на пожаре в частном доме погибли трехлетний мальчик и полуторагодовалая девочка.