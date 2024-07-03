Мать двоих детей, погибших на пожаре под Челябинском, пойдет под суд

Малыши остались дома одни и играли спичками

Сосновский районный суд рассмотрит уголовное дело 38‑летней женщины. Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ). Об этом сегодня, 3 июля, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

25 ноября прошлого года в поселке Мирном Сосновского района на пожаре погибли двое маленьких детей. Трехлетний мальчик и двухлетняя девочка остались дома одни, достали спички и подожгли диван. Мать малышей в момент трагедии распивала спиртное с соседом. Дети были заперты на ключ.

«Психиатрическая экспертиза установила, что женщина страдает хроническим психическим расстройством и не осознавала опасности действий», — прокомментировали в областной прокуратуре.

Обвиняемой требуется специальное лечение.

Автор: Виктория Ахрарова