Мать девушки, убитой в Челябинске, рассказала об отношениях дочери с подозреваемым

38-летний мужчина объявлен в федеральный розыск

Мать Анастасии Ивановой, скончавшейся в реанимации 8 февраля после нападения в Челябинске, рассказала о том, как жила ее дочь и как познакомилась с мужчиной, подозреваемым в ее убийстве. Вчера, 19 февраля, 38-летнего Александра Рудова объявили в федеральный розыск.

Мать Анастасии Ивановой призналась, что очень боится мести и не готова называть свое имя. Анастасия уже давно жила в Челябинске — отдельно. Сначала снимала квартиру, а в мае 2020 года родители купили ей жилье в микрорайоне Парковый-2. Анастасия училась заочно в техникуме. Девушка жила с молодым человеком — Никитой. По словам матери, Настя его очень любила и строила планы на будущее — мечтала о семье и детях. Она всегда была веселая, жизнерадостная, любила готовить и убираться. У девушки были большие планы на жизнь.

«Она была дома с другом Никитой. К ним в гости пришли друг с подружкой. Настя двери никогда не запирала на защелку —такая привычка у нее была. Я ее всегда ругала, а она на это мне отвечала: „Мама, ко мне приходят только друзья“. Он пришел с тесаком (ножом. — Прим. ред.) в пакете и был неадекватный. Друзья сильно испугались и побежали к соседям просить помощи и вызвать полицию. Открыла только бабушка-соседка на восьмом этаже. Она же вызвала полицию. Когда друзья вернулись в квартиру, Настя лежала в луже крови. С 5 февраля она была в реанимации. 8 февраля умерла», — рассказала убитая горем мать.

По словам матери, у Анастасии при ранении в бедро была повреждена артерия. Она потеряла много крови.

«Цыган сильно ее любил, давно добивался. Она мне говорила об этом и подругам. Настя с ним познакомилась в Чурилово, когда снимала там квартиру. Это было больше года назад. Я думаю, что это ревность была. Хотя он знал, что она с Никитой жила. И она говорила, что любит Никиту. Настя не могла ему (Александру Рудову. — Прим. ред.) сама позвонить. Я в этом на сто процентов уверена», — говорит мать погибшей.

Потерявшая дочь женщина уточнила, что ходила по соседям, чтобы узнать подробности происшествия, но никто ничего не видел, так как была ночь.

«Самая прекрасная дочь была, у которой планы были. Но не суждено. Намеренно он пришел, если у него в пакете сразу нож был», — говорит мать девушки.

Младшая сестра тяжело переживает гибель Анастасии. По словам матери, дочь замкнулась.

Следственный отдел по Центральному району Челябинска регионального СУ СКР возбудил уголовное дело в отношении 38-летнего Александра Рудова, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 22-летней Анастасии Ивановой.

Александр Рудов объявлен в федеральный розыск. Подозреваемый родился в Коркино, у него четверо детей. Родители жертвы просят всех, кому что-либо известно о его местонахождении , обратиться в следственный отдел по Центральному району Челябинска СУ СК России по телефонам: 8-351-790-05-45 или 8-908-494-97-42.