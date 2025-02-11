Массовое ДТП с пострадавшим произошло в Магнитогорске

Участниками аварии стали пять авто

Накануне, 10 февраля, в Магнитогорске на улице Притяжения вдоль СНТ «Мичурина-2» произошло столкновение четырех автомобилей. В результате травмы получил один человек, а повреждения — пять машин, сообщили в городской ГАИ.

28-летняя водитель автомобиля «Фольксваген Поло» при перестроении создала помеху следующему попутно автомобилю «Лада Гранта», за рулем которого находился 27-летний мужчина. Чтобы уйти от столкновения, он выехал на полосу встречного движения, но там врезался в другой «Фольксваген». Он удара иномарка выехала на соседнюю полосу движения и столкнулась с первым «Фольксвагеном», после чего обе машины врезались в «Дэу Нексию».

«Автомобиль „Ваз-2107“ под управлением 21-летнего водителя, следовавший в сторону улицы Труда, получил механические повреждения, предположительно, отделившейся деталью второго автомобиля „Фольксваген Поло“»,— уточнили в ГАИ.

В результате массового ДТП травмы получила 32-летняя пассажирка второго «Фольксвагена», ей назначили амбулаторное лечение. По факту аварии проводится административное расследование.