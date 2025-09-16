Массовое ДТП на плотине в Челябинске спровоцировал пьяный водитель

В 2023 году его уже ловили за нетрезвое вождение

Авария из девяти машин на плотине Шершневского водохранилища в Челябинске случилась по вине пьяного водителя. Причем 20-летний парень за рулем «Лады-Гранты» уже не первый раз привлекается за подобное.

Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, в 2023 году водителя уже ловили пьяным. Тогда его лишили прав на 18 месяцев, срок наказания истек этой весной. Вчера он снова сел за руль «под градусом», выехал на встречку и столкнулся с девятью автомобилями.

Возбуждено уголовное дело (по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»), одновременно идет административное расследование из-за нарушения правил ПДД, повлекшего вред здоровью.