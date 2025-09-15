Массовая авария с переворотом авто произошла на плотине в Челябинске

Движение на участке парализовано

Утром 15 сентября в Челябинске массовая авария на плотине стала причиной большой пробки. По данным очевидцев, участниками ДТП стали до 10 автомобилей, несколько машин сильно повреждены, одна от удара опрокинулась, передает ИА «Первое областное».

«Движение стоит, лавируем между стоящими авто. Тут и ГАИ, и служба спасения»,— рассказывают очевидцы.

В городской Госавтоинспекции сообщили, что на месте аварии работают три экипажа ДПС и руководство ведомства. Введено реверсивное движение. Обстоятельства и участники ДТП устанавливаются.