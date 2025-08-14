Масляное пятно на реке Миасс в центре Челябинска вылилось из реки Игуменки

Вокруг установили заградительные сооружения, пленку будут собирать сорбентами

Масляное пятно на реке Миасс в Челябинске вышло из подземной реки Игуменки, в которую собираются ливневые стоки со всего города. Сейчас зона загрязнения вблизи Заячьего острова локализована, сообщили в региональном министерстве экологии.

Вокруг пятна установили заградительные барьеры, к ним завезли сорбенты, которыми начнут собирать масло после окончательной локализации участков загрязнения.

«В данный момент контрольно-надзорными органами проводится комплекс мероприятий по выявлению источника, причастного к сбросу нефтесодержащих продуктов в ливневую канализацию. Ситуация находится под особым контролем нескольких ведомств», — сообщили в Минэко.

Сейчас у пятна организовано круглосуточное дежурство двух отрядов Поисково-спасательной службы. Природоохранная прокуратура начала проверку.