Машины челябинских дрифтеров проверят после ночного заезда у ЮУрГУ

Речь идет об установке глушителей, которые увеличивают мощность двигателя

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Сегодня ночью, 18 декабря, парковка возле Южно-Уральского государственного университета в Челябинске превратилась в площадку для дрифтеров. На шумные заезды пожаловались местные жители, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города. Теперь автомобили водителей проверят на законность внесения в них изменений.

Заезды попали на камеру, установленную, судя по всему, на главном корпусе университета. Автомобилисты устроили дрифт в первом часу ночи. На кадрах видно, как несколько машин кружат по парковке.

«Для обеспечения безопасности участников дорожного движения и создания комфортных условий проживания жителей близлежащих многоквартирных домов будет проведена проверка законности внесения автовладельцами изменений в конструкции транспортных средств, в том числе по фактам установки прямоточных глушителей», — сказали в пресс-службе.