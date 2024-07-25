Машинист тепловоза сбил напарника в Вишневогорске

Каслинский городской суд вынес ему условный приговор

В Каслях вынесен приговор машинисту тепловоза, совершившему смертельный наезд на своего напарника. Инцидент произошел в ноябре 2022 года на территории Вишневогорского ГОКа.

Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, машинист привел в движение тепловоз, не убедившись в отсутствии людей на ж/д путях и без команды своего помощника о начале движения. В итоге обвиняемый совершил наезд на напарника, который от полученных травм скончался на месте.

Каслинский городской суд признал 37-летнего мужчину виновным по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности смерть человека).

С учетом смягчающих вину обстоятельств и наличия на иждивении двух малолетних детей суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. В качестве дополнительного наказания машинист на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением ж/д транспортом.