Машина скорой помощи опрокинулась на перекрестке в Магнитогорске

В больницу доставили фельдшера и пациента

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В Магнитогорске автомобиль скорой медицинской помощи столкнулся с «Ладой-Ларгус» и опрокинулся. ДТП произошло в четверг, 18 августа, на перекрестке по проспекту Ленина. В результате аварии двух человек доставили в больницу, сообщили в Госавтоинспекции.

«60-летний водитель автомобиля „Луидор“ (скорая помощь), двигаясь с включенной звуковой и световой сигнализацией, по предварительным данным, выехал на перекресток, не убедился в безопасности маневра, совершил столкновение с приближающимся слева автомобилем», — прокомментировали в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

От удара скорая опрокинулась. В результате ДТП с места происшествия в больницу доставили двух пассажиров — фельдшера и пациента. Их диагнозы уточняются. Обстоятельства происшествия устанавливаются.