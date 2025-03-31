Машина медицинской помощи и две легковушки столкнулись в центре Челябинска

На месте аварии работают несколько экстренных служб

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В центре Челябинска, на углу площади Революции у Молодежного театра, столкнулись карета медицинской помощи и два легковых автомобиля, передает корреспондент ИА «Первое областное».

От удара карета медиков перевернулась, у легковушек подбиты бока.

На месте работают представители нескольких спецслужб. В МЧС рассказали, что их сотрудники обесточили автомобиль, чтобы не было возгорания.

По данным городской Госавтоинспекции, за рулем медицинской машины находился 27‑летний мужчина. Другими участниками ДТП стали «Чанган» (им управлял мужчина 55 лет) и «Форд-Фокус» (за рулем сидела женщина 39 лет).

«В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения. В медицинское учреждение за помощью участники ДТП не обращались», — сообщает пресс-служба городской ГАИ.

В Минздраве области уточнили, что машина медицинской помощи, попавшая в ДТП, не приписана ни к одной станции скорой помощи. Автомобиль, вероятно, принадлежит какой-то частной структуре.

Сотрудники ГАИ также на месте, они устанавливают обстоятельства ДТП.