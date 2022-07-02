Машина сбила пожилого велосипедиста неподалеку от пляжа в Челябинске

Мужчину увезли на скорой в больницу

Сегодня, 2 июля, в Челябинске спасатели оказали помощь мужчине-велосипедисту, которого сбила машина неподалеку от пляжа «Шершневский», сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы на водных объектах Челябинска.

Дежурные спасатели увидели, как автомобиль сбил пожилого мужчину 70 лет, катающегося на велосипеде. Они оказали челябинцу первую помощь, а также вызвали скорую и передали его медикам.

Известно, что мужчина при падении с велосипеда получил травму головы. Сейчас он получает необходимое лечение в одной из городских больниц.