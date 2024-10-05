Машина опрокинулась на трамвайные пути в центре Челябинска

Движение электротранспорта встало на час

Сегодня, 5 октября, в Челябинске столкнулись два автомобиля. В результате одна из машин опрокинулась на трамвайные пути и преградила движение электротранспорту, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария произошла в 10:17 около дома № 110 по улице Свободы. По невыясненным пока обстоятельствам столкнулись автомобили «Тагаз Тайгер», которым управлял 63-летний водитель, и «Ниссан» под управлением 55-летнего водителя. От удара «Тагаз» опрокинулся и оказался прямо на трамвайных путях.

В результате движение электротранспорта на участке оказалось парализовано почти на час. Сейчас движение восстановлено.

Травмы в аварии получила 53-летняя пассажирка автомобиля «Тагаз». Все обстоятельства выясняются.