Маршрутка врезалась в трамвай в Магнитогорске

ДТП обошлось без пострадавших

Сегодня утром, 21 января, в Магнитогорске столкнулись маршрутка и трамвай. В результате задержка в движении электротранспорта составила около часа. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Магнитогорский городской транспорт».

«Сегодня в 9:54 в связи с дорожно-транспортным происшествием — столкновением трамвая с микроавтобусом — на участке от ООТ „Спутник“ и ООТ „Рембаза“ произошла задержка в движении трамваев»,— уточнили в организации.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области журналисту ИА «Первое областное» уточнили, что водитель маршрутного такси № 48, следуя по улице Ярославского, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в трамвай № 16.

«В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. В связи с отсутствием пострадавших и разногласий о виновности материалы ДТП оформлены по европротоколу»,— уточнили в ведомстве.

В начале декабря в Магнитогорске коммунальная авария стала причиной задержек в расписании трамваев. Вышедшая на поверхность вода затопила рельсы в Ленинском районе.