/ Маршрутка врезалась в столб в центре Челябинска

На место ДТП стянуты экстренные службы.

ДТП с маршруткой произошло в центре Челябинска сегодня, 21 февраля, в вечернее время. По информации очевидцев, автомобиль перевозивший людей врезался в опору моста. На месте аварии также присутствуют сотрудники скорой помощи и пожарные. Как рассказал сайту «Первый областной» очевидец аварии, из машины выводили людей, а на дороге была заметна похожая на топливо жидкость.

На Горках под меридианом авария с маршруткой. 82-я, вроде бы. Стоят пожарная машина и скорые. Там людей выводили. И ещё жидкость на дороге какая-то. — рассказал сайту «Первый областной» очевидец ДТП.

В пресс-службе ГИБДД Челябинска факт дорожно-транспортного происшествия подтвердили. Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, которые установят все обстоятельства ДТП.