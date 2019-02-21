Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.86 -0.34 74.68 -0.14
Челябинск
сейчас
 
-4 °C
завтра
 
-4 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Маршрутка врезалась в столб в центре Челябинска

Маршрутка врезалась в столб в центре Челябинска

На место ДТП стянуты экстренные службы.
сегодня в 20:00
  |  Происшествия

ДТП с маршруткой произошло в центре Челябинска сегодня, 21 февраля, в вечернее время. По информации очевидцев, автомобиль перевозивший людей врезался в опору моста. На месте аварии также присутствуют сотрудники скорой помощи и пожарные. Как рассказал сайту «Первый областной» очевидец аварии, из машины выводили людей, а на дороге была заметна похожая на топливо жидкость.

На Горках под меридианом авария с маршруткой. 82-я, вроде бы. Стоят пожарная машина и скорые. Там людей выводили. И ещё жидкость на дороге какая-то. — рассказал сайту «Первый областной» очевидец ДТП.

В пресс-службе ГИБДД Челябинска факт дорожно-транспортного происшествия подтвердили. Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, которые установят все обстоятельства ДТП.

Происшествия
Страшная авария в Брединском районе унесла жизнь двух человек
23.01.2019
Страшная авария в Брединском районе унесла жизнь двух человек
Происшествия
Жизнь молодого южноуральца унесла страшная авария на трассе
05.12.2018
Жизнь молодого южноуральца унесла страшная авария на трассе
Происшествия
Авария произошла во время запуска экипажа «Союза» на МКС
  
11.10.2018
Авария произошла во время запуска экипажа «Союза» на МКС
Происшествия
Жизнь молодой челябинки унесла авария в Увельском районе
  
08.10.2018
Жизнь молодой челябинки унесла авария в Увельском районе
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Происшествия
Маршрутка врезалась в столб в центре Челябинска
сегодня в 20:00
Маршрутка врезалась в столб в центре Челябинска
Общество
Отмену субсидий для иностранных перевозчиков поддержал Минтранс
сегодня в 19:16
Отмену субсидий для иностранных перевозчиков поддержал Минтранс
Общество
Яркий экран на фасаде торгового центра на Чичерина мешает жителям соседних домов
сегодня в 18:59
Яркий экран на фасаде торгового центра на Чичерина мешает жителям соседних домов
Общество
О реализации программ по поддержке молодых семей рассказал Борис Дубровский
сегодня в 18:30
О реализации программ по поддержке молодых семей рассказал Борис Дубровский
Общество
На Смолино началось строительство президентского поселка
сегодня в 18:23
На Смолино началось строительство президентского поселка
Общество
Южноуральские «зеленые» бренды будут завоевывать рынок России
сегодня в 17:54
Южноуральские «зеленые» бренды будут завоевывать рынок России
Общество
Парк Терешковой закончат реконструировать в 2019 году
сегодня в 17:54
Парк Терешковой закончат реконструировать в 2019 году
Общество
Проблему очередей в детсады решают открытием групп на первых этажах жилых домов
сегодня в 17:38
Проблему очередей в детсады решают открытием групп на первых этажах жилых домов
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6