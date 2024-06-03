Маршрутка врезалась в бетонный столб в центре Челябинска

Инцидент произошел глубокой ночью — пострадавших нет

В Челябинске 3 июня маршрутный пазик врезался в бетонный столб. Инцидент произошел около двух часов ночи у дома № 36 по проспекту Ленина, сообщает Госавтоинспекция города Челябинска.

«Неустановленный водитель автобуса ПАЗ совершил наезд на металлический столб и скрылся, бросив машину», — рассказали в пресс-службе.

Во время ДТП никто не пострадал. Выстоял даже столб, в который врезалась маршрутка.

Судя по номеру на лобовом стекле, автобус ездил по маршруту № 72.

Между тем за прошлую неделю в Челябинской области поймали 281 пьяного за рулем.