В Челябинске 3 июня маршрутный пазик врезался в бетонный столб. Инцидент произошел около двух часов ночи у дома № 36 по проспекту Ленина, сообщает Госавтоинспекция города Челябинска.
«Неустановленный водитель автобуса ПАЗ совершил наезд на металлический столб и скрылся, бросив машину», — рассказали в пресс-службе.
Во время ДТП никто не пострадал. Выстоял даже столб, в который врезалась маршрутка.
Судя по номеру на лобовом стекле, автобус ездил по маршруту № 72.
Между тем за прошлую неделю в Челябинской области поймали 281 пьяного за рулем.