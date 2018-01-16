/ 20-летний маршрутчик протаранил «БМВ» на северо-западе Челябинска

Микроавтобус откинул иномарку на ограждение.

Накануне на северо-западе Челябинска произошло ДТП с участием общественного транспорта и престижной иномарки. Маршрутный микроавтобус с пассажирами, за рулем которого находился 20-летний водитель, врезался в «БМВ». В результате машины оказались разбиты, а один человек — покалечен.

15 января в 11:40 возле дома № 151 по улице Братьев Кашириных водитель 1997 года рождения, управляя автобусом «Пежо», на регулируемом перекрестке совершил столкновение с автомобилем «БМВ 520i» — водитель 1987 года рождения, после чего автомобиль БМВ изменил направление движения и совершил наезд на препятствие — металлическое ограждение, повредив его. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

В результате аварии пострадала 20-летняя пассажирка микроавтобуса, ей назначено амбулаторное лечение. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП, проводится расследование.

