Малышка из Магнитогорска, которую мать кинула в дверной косяк, скончалась в больнице

Женщина продолжает находиться под стражей.

Вечером 4 декабря в Магнитогорске случилось ужасное происшествие. Нетрезвая женщина кинула свою семимесячную дочь в дверной косяк за то, что та много кричала и плакала. У ребёнка была диагностирована тяжёлая травма головы, несколько дней врачи боролись за её жизнь.

К сожалению, сегодня, 11 декабря, стало известно, что малышка скончалась от полученных травм. Это подтвердили в Следственном комитете Российской Федерации.

«В настоящее время проводится экспертиза по установлению причин смерти. По её результатам будет решаться вопрос о предъявлении окончательного обвинения», — сообщил «Первому областному» Владимир Шишков, старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Челябинской области.

Напомним, что изначально матери было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на совершение убийства»). Пока продолжается расследование уголовного дела, женщина остаётся под стражей.