Малолетние вандалы разрисовали парк у Вечного огня в Магнитогорске

Нарушителей ищет полиция

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В Магнитогорске произошел очередной акт вандализма. В парке у Вечного огня на глазах у отдыхающих двое детей разрисовали скамейки, урны и малые архитектурные формы. Их личность устанавливается.

Администрация Магнитогорска опубликовала фото- и видеокадры, как двое детей вечером 7 июня при помощи баллончика краски оставили следы своего пребывания в парке. Последствия от рук юных вандалов уже устранены.

Сегодня, 9 июня, мэрия объявила о поиске информации об этих детях для установления их личности.

Парк у Вечного огня благоустраивается не первый год. В прошлом году территория набережной у парка стала одним из лидеров рейтингового голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В этом году здесь идет устройство понтонов и обустройство береговой линии.

Парк стал одним из любимых мест отдыха горожан.

Напомним, это не первый случай, когда в городе металлургов от рук горожан ломаются и портятся элементы благоустройства. Несколько недель назад вандалы сломали декоративный пешеходный мостик в экопарке.