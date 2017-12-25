/ Дети 8 и 10 лет пострадали в столкновении двух иномарок на Южном Урале

﻿ДТП произошло во время снегопада.

В минувшие выходные в Миассе два маленьких пассажира иномарки 8 и 10 лет пострадали в ДТП. Авария произошла на Тургоякском шоссе во время снегопада. На дороге столкнулись «Сузуки» и «Киа». Также оба автомобиля получили механические повреждения.



23 декабря в 10:10 на Тургоякском шоссе водитель 1950 года рождения, управляя автомобилем «Сузуки Джимни», в условиях снегопада при движении не выбрал безопасную дистанцию, совершил столкновение с двигающимся впереди попутно автомобилем «Киа Серато» под управлением водителя 1970 года рождения. В результате ДТП несовершеннолетние пассажиры автомобиля «Киа» — 2009 и 2007 года рождения, получили травмы. — рассказала сайту «Первый областной» инспектор ГИБДД Миасса Дарья Лунева.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции Миасса устанавливают обстоятельства ДТП, проводится административное расследование.

