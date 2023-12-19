Мальчика, провалившегося в яму с кипятком в Челябинске, доставили в Нижний Новгород самолетом

Ребенок находится в тяжелом состоянии

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Восьмилетнего мальчика, провалившего в яму с кипятком на улице Энергетиков в Челябинске, доставили в Нижний Новгород самолетом АН-148, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области. Пациент находится в тяжелом состоянии и нуждается в высококвалифицированной медицинской помощи.

«Самолет Ан-148, который осуществляет санитарную эвакуацию, оснащен современным оборудованием и специальным медицинским модулем, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета. На протяжении всего полета ребенка сопровождали медицинские специалисты», — рассказали в региональном ГУ МЧС.

Ребенка доставили в Приволжский исследовательский медицинский университет.

В министерстве здравоохранения региона Первому областному информагентству сообщили, что после ЧП мальчика доставили в отделение реанимации ожоговых больных ГКБ № 6.

«Врачам удалось стабилизировать его состояние и подготовить для направления в Университетскую клинику ФГБОУ ВО „Приволжский исследовательский медицинский университет“ Минздрава России, специалисты которой занимаются вопросами комбустиологии детского возраста, для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Медицинская эвакуация осуществляется специалистами федерального центра медицины катастроф, спецбортом МЧС России», — прокомментировали в Минздраве региона.

По факту травмирования мальчика следственные органы возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья»).