Мальчик, выживший в аварии под Усть-Катавом, находится на ИВЛ

Пока врачи дают положительные прогнозы

«У него шок, большая кровопотеря, перелом тазовой кости, сломано ребро. Мальчик на ИВЛ, сказали, жить будет. Голова без гематом», — рассказала Виктория А.

Напомним, трагедия случилась 4 марта. В Госавтоинспекции Челябинской области сообщили, что за рулем Hyundai находился 20-летний парень. При обгоне он не убедился в безопасности маневра и выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с ВАЗом. На месте погиб 35-летний водитель отечественного авто, его 38-летняя супруга и двое их детей — семилетняя девочка и новорожденный мальчик. Пятилетнего сына погибших госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

В семье есть еще один ребенок, в момент трагедии он находился в школе.