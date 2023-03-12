Мальчик из Златоуста перевел мошеннику 75 тысяч рублей с маминой карты

Злоумышленник обманул ребенка, пообещав ему приз за победу в компьютерной игре

В полицию Златоуста поступило заявление о мошенничестве от местной жительницы. Женщина сообщила, что неизвестный мошенник обманом вынудил ее сына перевести ему деньги с материнской банковской карты. Сумма ущерба превышает 75 тысяч рублей, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе регионального ГУ МВД.



Мошенник связался с 11-летним жителем Златоуста через мессенджер. Представившись блогером, преступник заверил мальчика, что тот выиграл уникальный приз, и для его получения необходимо заплатить некую сумму.

Ребенок воспользовался банковским приложением на смартфоне матери, под диктовку лже-блогера сменил пароль и переслал мошеннику информацию о состоянии счета, а затем перевел деньги на названную аферистом карту.

Пропажу денег мать обнаружила только на следующий день, когда не смогла войти в приложение. В службе поддержки банка женщине сообщили, что ночью с ее счета списалось более 75 тысяч рублей. После того, как мальчик признался маме в совершенной краже, женщина обратилась в полицию.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Руководство ГУ МВД по Челябинской области просит владельцев смартфонов быть бдительнее и не давать детям доступ к своим гаджетам. Кроме того, детей следует предупредить об интернет-мошенниках и призвать не доверять выходящим на несовершеннолетних через сеть незнакомцам.