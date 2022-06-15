Магниторца задержали по подозрению в обмане пенсионеров на 800 тысяч рублей

Мужчина выманил деньги у потерпевших по схеме «Ваш родственник попал в ДТП»

Полицейские Магнитогорска совместно с коллегами из Пермского края задержали подозреваемого в мошенничестве. Установлено, что мужчина по телефону называл потерпевшим суммы, которые они должны выплатить за родственника, попавшего в аварию, а затем приезжал за деньгами. Об этом сегодня, 15 июня, сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

«В общей сложности потерпевшие отдали 800 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ („Мошенничество“). Мужчина заключен под стражу», — рассказали в региональном полицейском главке.

Как ранее сообщал наш сайт, в Миассе полицейские задержали 26-летнего ранее судимого жителя Новосибирска. Задержанный пояснил, что подработку курьером нашел в сети Интернет и специально приехал в Миасс. Его обязанности заключались в следующем: приехать на указанный в сообщении адрес, забрать у жильцов пакет с денежными средствами и через банкомат перевести всю сумму на банковский счет заказчиков, оставив себе проценты от суммы. Потерпевших обманывали по той же схеме — ДТП с участием родственника.