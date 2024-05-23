Магнитогорцу вынесли приговор за развращение двоих детей сожительницы

Потерпевшим не исполнилось 12 лет

Челябинский областной суд вынес приговор 38-летнему магнитогорцу за насильственные действия сексуального характера в отношении двух дочерей своей сожительницы (пункт «б» части 5 статьи 132 УК РФ). Об этом сегодня, 23 мая, сообщили в прокуратуре региона.

ЧП случилось в марте прошлого года. Виновный был пьян и надругался над девочками.

«Суд приговорил виновного к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима», — рассказали в прокуратуре области.

Как ранее сообщал наш сайт, Челябинский областной суд вынес приговор убийце 11-летней девочки в Симе.