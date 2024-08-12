Магнитогорцу вынесли приговор за развращение 7‑летнего ребенка

Мужчина оказался педофилом с бэкграундом

Челябинский облсуд в Магнитогорске огласил приговор педофилу-рецидивисту, жертвой которого стала семилетняя девочка, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР по Челябинской области.

По данным журналистов медиахолдинга «Первый областной», мужчина ранее был судим за изнасилование 16‑летней девушки и освободился в 2019 году. А уже в 2020‑м покусился на невинность маленького ребенка. Лишь спустя несколько лет школьница решилась рассказать обо всем матери.

Челябинский областной суд признал мужчину виновным по части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14‑летнего возраста) и отправил на 18 лет в колонию особого режима с лишением права в течение 12 лет заниматься деятельностью, связанной с работой в детских учреждениях системы воспитания, образования и здравоохранения. Также судом взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевшей на сумму 200 тысяч рублей.