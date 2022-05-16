Магнитогорцу ужесточили наказание за смерть мужчины от ножевого ранения

Ранее виновный был осужден на 1 год колонии-поселения

Челябинский областной суд в апелляции ужесточил наказание 22-летнему мужчине за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ), сообщила сегодня, 16 мая, старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Установлено, что в феврале прошлого года виновный распивал спиртное со своим знакомым и в ходе конфликта ранил его ножом в бедро. От обильной кровопотери потерпевший скончался на месте.

Ранее виновному назначили наказание по части 1 статьи 109 УК РФ ( «Причинение смерти по неосторожности») и приговорили к 1 году лишения свободы в колонии-поселении. Мужчину освободили из-под стражи в зале суда, в связи с зачетом срока содержания под стражей.

«Не согласившись с необоснованным приговором, государственный обвинитель внес апелляционное представление в связи с неправильной квалификацией и назначением чрезмерно мягкого наказания. Челябинский областной суд удовлетворил требования государственного обвинителя, отменил приговор суда первой инстанции и назначил другое наказание», — рассказали в региональной прокуратуре.

Виновный отправится в исправительную колонию строгого режима на 6 лет.

Как ранее сообщал наш сайт, Челябинский областной суд в апелляции ужесточил наказание южноуральцу, который до смерти избил случайного прохожего во дворе на улице Аральской.