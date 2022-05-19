Магнитогорца задержали за хищение почти 4 млн рублей у женщины

Потерпевшей предложили вложить деньги в инвестиции

В Магнитогорске полицейские задержали 34-летнего мужчину, который познакомился с женщиной на сайте и предложил ей вложить деньги в инвестиции для получения прибыли. Женщина перевела ему 3,7 миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

По версии следствия, мужчина непродолжительное время общался с потерпевшей, вошел в доверие, а потом намекнул, что можно заработать хорошие деньги на вложениях.

«Женщина согласилась и внесла первый взнос 20 тысяч рублей, после чего ей на счет пришло 24 тысячи рублей. Потеряв бдительность, потерпевшая перевела частями более 3,7 млн рублей», — рассказали в региональном полицейском главке.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как ранее сообщал наш сайт, в Миассе 64-летняя женщина лишилась 5,5 миллиона рублей при попытке инвестирования в энергетическую компанию.

Жительница Челябинска отдала мошенникам 1,1 млн рублей при попытке заработать на криптовалюте.

Сотрудники полиции напоминают, что мошенники изобретают новые и все более изощренные способы наживы. Южноуральцев просят не проводить никаких финансовых операций после звонков неизвестных лиц.

Ранее Первое областное информагентство рассказывало о пенсионерке, которая по указке мошенников оформила на себя два кредита, причем один из них — под залог недавно вымученной у «Речелстроя» квартиры.