Магнитогорца поймали на браконьерской рыбалке

Весной мужчина вышел на пруд с запрещенными лесковыми сетями

Рыбак из Магнитогорска ответит в суде за браконьерство. Этой весной 57‑летнего мужчину задержали с уловом, добытым при помощи запрещенных к использованию лесковых сетей, сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области.

«В апреле 2025 года обвиняемый установил на пруду Сухая Амбайка вблизи поселка Прудного запрещенные к использованию две рыболовные лесковые сети и выловил 24 экземпляра карася и ротана. Противоправные действия были пресечены сотрудниками полиции», — рассказали в ведомстве.

Было возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий). В ходе расследования наложен арест на автомобиль ВАЗ‑21124, который использовался для осуществления незаконной рыбалки.

Обвиняемый вину признал в полном объеме, возместил причиненный ущерб.

Уголовное дело по существу рассмотрит мировой суд.