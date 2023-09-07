Магнитогорца отправили в колонию за вымогательство документов на квартиру

Продолжается суд над соучастницей преступления

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска вынес приговор местному жителю по обвинению в вымогательстве (пункт «б» часть 3 статьи 163 УК РФ). Об этом сегодня, 7 сентября, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Суд установил, что в 2016 году виновный вместе с подельницей решили насильно отобрать квартиру у пьющей женщины. Пострадавшую они вывезли в Казахстан и оставили на одной из улиц Астаны без денег и документов.

«Угрожая сожителю собственницы жилья оружием, обвиняемый стал требовать от потерпевшего выдать ему документы на квартиру. Не получив необходимой информации, подсудимый ушел из квартиры», — рассказали в региональной прокуратуре.

Суд назначил виновному наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.