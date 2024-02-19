Правобережный районный суд Магнитогорска вынес решение по административному делу местного жителя о публичной дискредитации Вооруженных сил России, сообщили в УФСБ по Челябинской области.
Суд установил, что виновный распространял в телеграм-каналах антироссийские призывы, использовал в текстах атрибутику экстремистских организаций и размещал высказывания, разжигающие национальную ненависть и вражду.
«Суд назначил виновному десять суток административного ареста со штрафом 40 тысяч рублей», — сообщили в региональном УФСБ.
С 4 марта 2022 года в РФ ведена ответственность за распространение ложной информации об использовании ВС страны.