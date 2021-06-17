Магнитогорскому коммерсанту предъявили обвинение в сокрытии налогов 175 млн рублей

Руководитель фирмы изготавливал фиктивные документы

В Челябинской области директор коммерческого предприятия, подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 175 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Уголовное дело возбуждено следователями в отношении директора магнитогорской фирмы. Руководителя подозревают в уклонении от уплаты налогов, он изготавливал фиктивные документы.

«По данным следствия, в период 2016-2018 годов, подозреваемым в налоговые органы была представлена заведомо ложная информация о фиктивных сделках, позволившая предъявить налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль, что повлекло уклонение от уплаты налогов в сумме более 175 млн. рублей», — прокомментировали в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

Идет сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Коммерсанту придется возместить весь ущерб в бюджетную систему Российской Федерации.



Напомним, недавно челябинская фирма выплатила 19 миллионов рублей скрытых налогов.