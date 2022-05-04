Магнитогорское предприятие осудили за выбросы в период НМУ

Производителя щебня оштрафовали на 20 тысяч рублей

Магнитогорская природоохранная прокуратура нашла нарушения экологических требований в работе предприятия ООО «Магма», производящего щебень, в период неблагоприятных метеорологических условий. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Магма» производит щебень, бетон и чугун на промышленной площадке в Магнитогорске — объекте II категории негативного воздействия на окружающую среду. Такие объекты оказывают умеренное негативное влияние на природу.

Проверка показала, что предприятие не проводило и даже не разрабатывало мероприятия по уменьшению выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

При этом, согласно закону, предприятия, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обязаны уменьшать выбросы при получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий.

Прокурор возбудил уголовное дело об административном правонарушении за несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов (ст. 8.1 КоАП РФ).

Министерство экологии Челябинской области назначило ООО «Магма» административное наказание — штраф в размере 20 тысяч рублей.