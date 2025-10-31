Магнитогорский суд взыскал 200 тысяч рублей за травму пассажирки в маршрутке

Водитель начал движение, не закрыв двери

Магнитогорский суд взыскал компенсацию морального вреда за травму женщины в маршрутке. Она упала из-за водителя, начавшего движение с открытыми дверьми, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Это произошло в августе 2024 года. Женщина получила перелом плато большеберцовой кости, частичный разрыв мениска коленного сустава, повреждение сухожилия подколенной мышцы. Водителя привлекли к административной ответственности.

Женщина подала иск о компенсации вреда здоровью. Суд взыскал с перевозчика 200 тысяч рублей.

