Магнитогорский суд отправил рядового в колонию за 2‑месячную самоволку

Контрактник, служивший в Белгородской области, не вернулся из увольнения и убыл в Магнитогорск «отдохнуть»

Военнослужащий в Челябинской области получил реальный срок за самовольное оставление части в период мобилизации. Приговор вынес Магнитогорский гарнизонный военный суд, передает ИА «Первое областное».

Установлено, что военнослужащий, проходивший службу в воинской части Белгородской области, 3 февраля 2025 года, желая «временно отдохнуть», не вернулся из увольнения в установленный срок. Вместо этого он убыл в Челябинскую область, где в течение более чем двух месяцев скрывался от прохождения военной службы.

Его самовольная отлучка прекратилась 15 апреля 2025 года, когда он добровольно явился на контрольно-пропускной пункт одной из воинских частей Магнитогорска и заявил о своем незаконном отсутствии.

В ходе судебного разбирательства действия рядового были квалифицированы по части 5 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы в период мобилизации или военного положения, военного времени, а также в период вооруженного конфликта или ведения боевых действий). С учетом всех обстоятельств дела, в том числе добровольной явки обвиняемого, суд назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев колонии общего режима.

Приговор на данный момент не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.