Магнитогорский полицейский признался в превышении должностных полномочий

Суд вынес приговор

Начальник отдела полиции «Левобережный» в Магнитогорске Антон Романов признал вину в превышении должностных полномочий. Суд назначил полицейскому штраф в размере 40 тысяч рублей, сообщили сегодня, 20 мая, в пресс-службе Следственного комитета РФ по Челябинской области.

Следствием и судом установлено, что в апреле 2020 года осужденный поручил подчиненным не привлекать к уголовной ответственности свою знакомую. Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России.

Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Полицейского признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ему назначен штраф в размере 40 тысяч рублей.