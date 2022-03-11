«Установлено, что 10 марта студенты колледжа чистили кровлю образовательного учреждения от наледи и снега. Учащиеся находились на неогороженной крыше на высоте второго этажа без соответствующего крепления, что создавало непосредственную угрозу их жизни и здоровью», — говорят в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавляют, что привлекать обучающихся к подобным работам недопустимо, так как колледж обязан обеспечивать безопасность студентов. Директор колледжа получил представление с требованием привлечь к ответственности виновных должностных лиц.