Магнитогорский колледж накажут за привлечение студентов к работам на крыше

Учащихся заставляли скидывать снег с высоты второго этажа

В Магнитогорске накажут сотрудников политехнического колледжа, которые привлекли к расчистке крыши от снега студентов. Об этом в пятницу, 11 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«Установлено, что 10 марта студенты колледжа чистили кровлю образовательного учреждения от наледи и снега. Учащиеся находились на неогороженной крыше на высоте второго этажа без соответствующего крепления, что создавало непосредственную угрозу их жизни и здоровью»,

— говорят в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавляют, что привлекать обучающихся к подобным работам недопустимо, так как колледж обязан обеспечивать безопасность студентов. Директор колледжа получил представление с требованием привлечь к ответственности виновных должностных лиц.