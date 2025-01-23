Магнитогорский электросамокатчик ответит в суде за сломанную руку пенсионерки

Парень сбил женщину на тротуаре

В Магнитогорске направлено в суд дело в отношении водителя электросамоката, который сбил пенсионерку, сообщает пресс-центр прокуратуры.

Установлено, что 18-летний обвиняемый наехал на пешехода, управляя электросамокатом с находившимся на нем пассажиром; 65-летняя женщина упала на асфальт и получила перелом руки.

Парень обвиняется по части 1 статьи 268 УК РФ (нарушение другим участником движения правил безопасности движения, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено мировому судье судебного участка № 8 Орджоникидзевского района Магнитогорска для рассмотрения по существу.