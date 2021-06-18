Магнитогорские спасатели вытащили когти птенца из руки мужчины

Пострадавший хотел помочь пернатому, однако встретил сопротивление

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Магнитогорские спасатели и медики извлеки когти птенца, впившегося в руку магнитогорца. Об этом сегодня, 18 июня, рассказали в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Мужчина нашел птенца в траве и попытался напоить водой. Однако птичка тут же вцепилась ногтями в руку своего спасителя. Самостоятельно справиться с хищником магнитогорцу не удалось. Пришлось вызывать специалистов Магнитогорского отряда ПСС.



«При помощи двух пинцетов спасатели извлекли по очереди каждый коготок птенца из кисти пострадавшего», — рассказали в пресс-центре ПСС.

Мужчине обработали раны, а строптивого птенца отпустили на волю.