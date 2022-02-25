Магнитогорские сотрудники ФСБ перекрыли канал незаконной миграции

Осуждены два организатора потока нелегалов и покрывавший их экс-полицейский

Ленинский районный суд Магнитогорска признал виновными в организации незаконной миграции и даче взятки двух местных жителей. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе регионального УФСБ, ранее был осужден также сотрудник миграционного отдела полиции, за деньги закрывавший глаза на незаконную регистрацию иностранцев и фиктивные браки ради российского гражданства.



По данным УФСБ по Челябинской области, два магнитогорца организовали для нелегальных мигрантов фиктивную постановку на учет и даже поставили на поток фиктивные браки. Создав семью с гражданами России, нелегалы могли претендовать на регистрацию временного проживания, получение вида на жительство и затем гражданства РФ.

Преступники заодно озаботились покровительством в правоохранительных органах: они регулярно платили уже бывшему сотруднику миграционного отдела. Экс-полицейский попал в поле зрения фээсбэшников первым, на сегодня он уже осужден за получение взятки на 2,5 года условно, с испытательным сроком в три года и штрафом в 290 тысяч рублей. Кроме того, бывший миграционщик не имеет права работать в правоохранительных органах в течение двух лет.

Теперь дело дошло и до самих организаторов канала. Старший из них получил три года колонии общего режима. Его помощник — 3,5 года условного лишения свободы с испытательным сроком в три года. Какое количество нелегалов с помощью группы осело в России, не сообщается.