Магнитогорские полицейские задержали телефонных мошенников под Москвой

Ими оказались двое безработных из Узбекистана

Магнитогорские полицейские задержали двух телефонных мошенников в Московской области. Молодые люди из Республики Узбекистан 25-и и 32-х лет нигде не работали и промышляли на жизнь телефонными «разводами». На уловки мошенников и попался 27-летний магнитогорец, от которого злоумышленники в течение нескольких месяцев получали деньги на общую сумму почти 110 тысяч рублей. Телефонным лжесотрудникам силовых структур грозит до четырех лет лишения свобод, сообщает пресс-служба Магнитогорского полицейского управления.

Сотрудники отделения по противодействию преступлениям с использованием IT-технологий УМВД России по городу Магнитогорску задержали в Московской области подозреваемых в телефонном мошенничестве. От их действий пострадал 27-летний магнитогорец. Ему позвонили неизвестные, представившись сотрудниками силовых структур, и пояснили, что ему положена компенсация за ранее приобретенные биологически активные добавки.

«Для того, чтобы эту компенсацию получить, необходимо перевести свои денежные средства за услуги юристов, адвокатов, государственные пошлины, бухгалтерию а также инкассаторские услуги. Мужчина в течении нескольких месяцев переводил незнакомцам денежные средства. Общая сумма ущерба составила 108 000 тысяч рублей», — пояснили в магнитогорской полиции.

Сотрудники отделения по противодействию преступлениям с использованием IT-технологий установили и задержали подозреваемых. Ими оказались безработные жители Республики Узбекистан 1994 и 1989 года рождения. Они пояснили, что похитили денежные средства, чтобы потратить их на собственные нужды.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело за мошенничество. Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до четырех лет.