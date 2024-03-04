Магнитогорские полицейские задержали подозреваемого в краже телефона

Злоумышленник одолжил у прохожего смартфон, чтобы позвонить, и скрылся

В Магнитогорске в полицию с заявлением о краже сотового телефона обратился 32-летний местный житель. Он рассказал, что на улице к нему подошел молодой человек и попросил позвонить. Как только телефон оказался в его руках, злоумышленник скрылся. Полицейские, работая по заявлению, задержали подозреваемого, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Похитителем оказался 34-летний ранее не судимый местный житель. Телефон он продал, а деньги потратил на свои нужды.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о краже (часть 2 статьи 158 УК РФ). Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.