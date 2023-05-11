Магнитогорские полицейские задержали подозреваемого в интернет-мошенничестве

Потерпевший перевел ему 170 тысяч рублей

Сотрудники отделения по противодействию преступлениям с использованием IT-технологий магнитогорского УМВД России задержали подозреваемого в интернет-мошенничестве. Об этом сегодня, 11 мая, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

В отдел полиции «Ленинский» с заявлением обратился 57-летний мужчина. Он пояснил, что искал в Сети топливные брикеты, нашел объявление и связался с продавцом. Потерпевший полностью оплатил покупку переводом на карту — 170 тысяч рублей, однако товар так и не получил.

«Полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 47-летний житель Республики Башкортостан, не имеющий постоянного места работы и ранее не судимый. Полученные деньги он потратил на собственные нужды», — сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ).

Как ранее сообщал наш сайт, автономная некоммерческая организация «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» запустила горячую линию по противодействию телефонным мошенникам.