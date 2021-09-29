Магнитогорские полицейские задержали мужчину с крупной партией наркотика

Ранее судимому горожанину грозит до 10 лет лишения свободы

В Магнитогорске полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотика. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили накануне, 28 сентября, в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Патрулируя улицы города, правоохранители заметили человека, который проявил беспокойство при виде полицейских. Во время досмотра у мужчины был обнаружен сверток с мефедроном массой более 303 граммов. 28-летний ранее судимый неработающий магнитогорец пояснил, что приобрел наркотик для личного потребления.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации („Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества“). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы сроком до 10 лет»,— уточнили в ведомстве.

Наркотик полицейские изъяли. Сейчас проводятся мероприятия по установлению организаторов сбыта запрещенного вещества.