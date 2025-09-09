Магнитогорские полицейские задержали 19‑летнюю девушку за аферу на 4,4 млн рублей

Курьер приехала из Омска за деньгами к матери погибшего эсвэошника

В Челябинской области заключили под стражу 19-летнюю жительницу Омска. Девушка откликнулась на предложение о криминальной подработке от своего знакомого. Она приехала в Магнитогорск, забрала у 60-летней жительницы 4,4 млн рублей для «декларирования», передала деньги мошенникам, а после покинула Южный Урал. По данным пресс-службы регионального главка, злоумышленники сначала по телефону предложили потерпевшей выплаты за погибшего в ходе СВО сына, а затем выманили у нее все имеющиеся сбережения.

«Мошенники позвонили от имени оборонного ведомства, сообщив, что потерпевшей полагаются выплаты за погибшего в зоне проведения специальной военной операции сына. При этом собеседник верно озвучил содержащуюся в паспорте информацию», — передает ведомство.

Затем женщине стали дозваниваться лжесиловики. Они убеждали ее, что персональные данные стали известны мошенникам и те пытаются оформить на ее имя кредит для спонсирования запрещенных в стране организаций. Напуганная горожанка передала 19-летней девушке-курьеру все свои сбережения наличными — 4,4 млн рублей. Девушка якобы должна была их задекларировать, а затем вернуть через некоторое время.

Пока потерпевшая ждала свои деньги, девушка передала их мошенникам и уехала обратно в Омск.

«Работа над выяснением всех обстоятельств строилась в тесном взаимодействии оперативников уголовного розыска районного отдела полиции с коллегами из специализированного подразделения по раскрытию преступлений с использованием IT-технологий УМВД России по г. Магнитогорску», — пояснили в главке.

Личность и адрес проживания курьера удалось установить быстро. За фигуранткой дела полицейские выехали в Омск. На допросе девушка во всем призналась. Сейчас ее заключили под стражу, выясняются новые детали уголовного дела, также устанавливается причастность подозреваемой к другим подобным мошенническим схемам.