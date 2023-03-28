Магнитогорские полицейские изъяли у закладчика более 800 граммов героина

Наркодилера поймали с поличным

В Магнитогорске полицейские задержали при создании закладок уроженца ближнего зарубежья, у которого было изъято более 2 тыс. свертков с героином общим весом 840 граммов, сообщили сегодня, 28 марта, в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Наркоторговец заключен под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Внимание находящихся на дежурстве сотрудников ППС привлек молодой человек, прятавший что-то в снег. При проверке документов выяснилось: мужчина, 1994 года рождения, является уроженцем ближнего зарубежья, проживает в Москве и в Магнитогорске находится без регистрации.

При личном досмотре у него изъяли 1599 свертков с героином. Еще 598 свертков нашли у него на съемной квартире. Общая масса изъятых наркотических средств составила 840,52 грамма, что классифицируется как крупный размер.

По данным полиции, подозреваемый планировал сбывать наркотик при помощи тайников-закладок на территории города.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 (приготовление к преступлению) и 228.1 УК РФ (незаконное производство и сбыт наркотиков).